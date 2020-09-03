50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала взрослых детей: «Вот и кончилось лето»

Кэтрин Зета-Джонс нечасто публикует фотографии свох красивых детей, но в этот раз не смогла удержаться.

«Вот и официально кончилось лето в нашей семье. Сегодня наши молодые взрослые вернулись обратно к учебе. Они идут к знаниям разными, непредсказуемыми, путями. Я люблю их обоих. И хочу сказать всем детям - знания это ключ к жизни. Боритесь за них», - написала она.