50-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала взрослых детей: «Вот и кончилось лето»
Фото: Instagram Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс нечасто публикует фотографии свох красивых детей, но в этот раз не смогла удержаться.
«Вот и официально кончилось лето в нашей семье. Сегодня наши молодые взрослые вернулись обратно к учебе. Они идут к знаниям разными, непредсказуемыми, путями. Я люблю их обоих. И хочу сказать всем детям - знания это ключ к жизни. Боритесь за них», - написала она.
У Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа двое общих детей - 17-летняя Кэрис и 20-летний Дилан. Кэтрин младше мужа на 25 лет. Но они всегда говорят, что созданы друг для друга, смеясь, отмечая, что они даже родились в один день – 25 сентября.
Фото и видео: Instagram/@catherinezetajones/@carys.douglas/@dylan__douglas
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!