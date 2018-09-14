5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира

Как известно, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша успевает не только тренироваться в фигурном катании, но и сниматься в рекламе и для обложек глянца. Недавно за его модельные успехи мальчика внесли в рейтинг 50-ти самых красивых детей мира.

Список основан не только на оценке внешности юных моделей, но и на количестве глянцевых обложек, которые они успели украсить, подписчиков в Instagram и публикаций в прессе, а также запросов в поисковых системах.