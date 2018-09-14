5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира

Как известно, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша успевает не только тренироваться в фигурном катании, но и сниматься в рекламе и для обложек глянца. Недавно за его модельные успехи мальчика внесли в рейтинг 50-ти самых красивых детей мира.
Список основан не только на оценке внешности юных моделей, но и на количестве глянцевых обложек, которые они успели украсить, подписчиков в Instagram и публикаций в прессе, а также запросов в поисковых системах.
Гном Гномыч пока занял лишь четвертое место. Его опередили 12-летняя россиянка Кристина Пименова, 8-летняя россиянка Анна Павага и 14-летний Миллер Уильям Франклин из Австралии. Также в рейтинге есть маленькая дочь Елены Перминовой Арина (которая, кстати, очаровала Сашу Плющенко на одном из светских мероприятий) и обладательница титула «Самая красивая девочка в мире» по версии британской газеты Daily Mail Анастасия Князева (замкнувшая пятерку).
Фото и видео: Instagram