Пятилетний Саша Плющенко о своих гонорарах: «Вырасту и возьму квартиру»

43-летняя Яна Рудковская и 35-летний Евгений Плющенко неоднократно говорили, что мечтают вырастить из сына Саши олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Малыш и сам этого хочет: он делает серьезные успехи в фигурном катании и недавно завоевал первую золотую медаль.
Александр готов обсуждать свои победы со СМИ. В новом интервью журналу StarHit он рассказал, что постоянно тренируется, потому что хочет быть таким же, как отец. У мальчика всего один выходной в неделю! Более того, он уже начал самостоятельно зарабатывать и... складывать деньги в копилку.
«Деньги дома. Храню их в копилочке. Пока не собираюсь ничего покупать. Вот вырасту и возьму квартиру, а сейчас не буду», — заявил Саша.
Маленький фигурист рассказал и о родителях. Плющенко-младший утверждает, что мама и папа воспитывают его в строгости. За плохое поведение его наказывают, но не бьют, как недавно решили поклонники по словам Яны Рудковской в одном из резонансных интервью, а лишь показывают ремень.
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