Пятилетний Саша Плющенко о своих гонорарах: «Вырасту и возьму квартиру»

43-летняя Яна Рудковская и 35-летний Евгений Плющенко неоднократно говорили, что мечтают вырастить из сына Саши олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Малыш и сам этого хочет: он делает серьезные успехи в фигурном катании и недавно завоевал первую золотую медаль.

Александр готов обсуждать свои победы со СМИ. В новом интервью журналу StarHit он рассказал, что постоянно тренируется, потому что хочет быть таким же, как отец. У мальчика всего один выходной в неделю! Более того, он уже начал самостоятельно зарабатывать и... складывать деньги в копилку.