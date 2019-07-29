49-летний Дмитрий Маликов показал, как его полуторагодовалый сын играет с хищниками: «Конкурента Запашным готовите?»

Казалось бы, совсем недавно популярный певец Дмитрий Маликов представил миру своего младшего сына, и вот — полуторагодовалый малыш уже помогает папе сочинять музыку, прибирается в доме.

Сегодня музыкант показал, каким бесстрашным растет малыш: в зоопарке тот подходит к стеклянной перегородке и играет с тигренком и его родителем.

«Конкурента Запашным готовите?», — умиляются поклонники.