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Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг
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Британская актриса и ее супруг – 50-летний актер Дэниел Крейг — ждут первого общего ребенка.

Актерская чета, предпочитающая не афишировать личную жизнь, официально заявила о грядущем радостном событии. Будущая мама прокомментировала свое «интересное положение» журналистам The New York Times: «Мы с Дэниелом безумно счастливы. У нас будет ребенок. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней — это загадка для нас».

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг

Напомним, в 2011 году Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг, спустя полгода после знакомства, сыграли тайную свадьбу. У супругов есть дети от предыдущих отношений. Рэйчел Вайс в 2006 году родила сына Генри от режиссера Даррена Аронофски, а у Крейга есть 25-летняя дочь Элла от брака с актрисой Фионой Лаудон.

Фото: globallookpress

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