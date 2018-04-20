Актерская чета, предпочитающая не афишировать личную жизнь, официально заявила о грядущем радостном событии. Будущая мама прокомментировала свое «интересное положение» журналистам The New York Times: «Мы с Дэниелом безумно счастливы. У нас будет ребенок. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней — это загадка для нас».