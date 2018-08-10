logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

47-летняя Лера Кудрявцева тайно стала мамой?

В Сети обсуждают тайные роды Леры Кудрявцевой.

Фанаты обеспокоены пропажей 47-летней Леры Кудрявцевой. Последний пост в ее Instagram был опубликован 27 июля, долгое время звезда не снимает Stories. В Facebook звезда появляется редко, последняя запись датируется 2-м августа. На этом фоне у поклонников возникают разные предположения, но все же они предпочитают считать, что их любимица тайно родила и не желает показывать ребенка и привлекать к крохе внимание раньше времени.

Последний пост Леры Кудрявцевой был о детских прививках. «Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным. Если да, то какие. Начиталась ужасов просто...», — задала вопрос звезда. Так как обычно этой темой вплотную интересуются молодые мамы, решая, прививать ли детей до года, часть фолловеров решила: Лера родила.

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
5 бьюти-привычек, которые выдают ваш возраст без паспорта