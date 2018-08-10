47-летняя Лера Кудрявцева тайно стала мамой?

Фанаты обеспокоены пропажей 47-летней Леры Кудрявцевой. Последний пост в ее Instagram был опубликован 27 июля, долгое время звезда не снимает Stories. В Facebook звезда появляется редко, последняя запись датируется 2-м августа. На этом фоне у поклонников возникают разные предположения, но все же они предпочитают считать, что их любимица тайно родила и не желает показывать ребенка и привлекать к крохе внимание раньше времени.

Последний пост Леры Кудрявцевой был о детских прививках. «Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным. Если да, то какие. Начиталась ужасов просто...», — задала вопрос звезда. Так как обычно этой темой вплотную интересуются молодые мамы, решая, прививать ли детей до года, часть фолловеров решила: Лера родила.

Фото: instagram