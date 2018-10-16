46-летняя Виктория Толстоганова показала округлившийся живот на премьере фильма «Человек, который удивил всех»

В этот понедельник, 15 октября, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Человек, который удивил всех». Первыми работу Наташи Меркуловой и Алексея Чупова увидели Олеся Судзиловская, Ирина Горбачева, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Николай Лебедев, Анатолий Белый, Екатерина Семенова и другие звезды.

Внимание фотографов и журналистов было приковано к 46-летней Виктории Толстогановой, которая, как выяснилось, готовится стать мамой в четвертый раз. Будущая мама не пыталась скрывать свое интересное положение, напротив — надела подчеркивающее новые формы серое платье, дополнив его кожаной курткой и кроссовками.