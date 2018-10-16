logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

46-летняя Виктория Толстоганова показала округлившийся живот на премьере фильма «Человек, который удивил всех»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 21

Наташа Меркулова и Виктория Толстоганова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Виктория Толстоганова перестала скрывать четвертую беременность.

В этот понедельник, 15 октября, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Человек, который удивил всех». Первыми работу Наташи Меркуловой и Алексея Чупова увидели Олеся Судзиловская, Ирина Горбачева, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Николай Лебедев, Анатолий Белый, Екатерина Семенова и другие звезды.

Внимание фотографов и журналистов было приковано к 46-летней Виктории Толстогановой, которая, как выяснилось, готовится стать мамой в четвертый раз. Будущая мама не пыталась скрывать свое интересное положение, напротив — надела подчеркивающее новые формы серое платье, дополнив его кожаной курткой и кроссовками.

Рядом с Викторией — вовсе не муж и не возлюбленный, как многие могли бы подумать. Алексея Аграновича «замещал» приятель актрисы Владимир Мишуков. Возможно, будущий отец остался дома, где маму ждут 13-летняя Варвара, 10-летний Федор и 7-летний Иван.

«Только что посмотрела кино Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, мужчины и женщины, женщины и мужчины. Ни одного спойлера быть не должно, потому что его надо смотреть, смотреть и пытаться разобраться в себе. В прокате с 25 октября!!! Очень сильная работа Евгения Цыганова, филигранная. Прекрасная Наташа Кудряшова», — поделилась впечатлениями будущая мама.

Помимо похвалы коллег, актриса Наталья Кудряшова удостоилась приза за лучшую женскую роль (Orrizonti Award for Best Actress) на 75-м Венецианском кинофестивале, где фильм «Человек, который удивил всех» участвовал во второй конкурсной программе «Горизонты» и был единственной российской картиной, представленной в конкурсной программе фестиваля.

Фильм создан при участии России, Эстонии и Франции. Продюсерами ленты с российской стороны стали Екатерина Филиппова («Пан Атлантик Студио») и Александр Роднянский («Нон-Стоп Продакшн»), а также Катрин Кисса («Homeless Bob Production» - Эстония) и Гийом де Сель («Arizona Productions» – Франция).

Фото: архивы пресс-служб, фотограф Ксения Угольникова

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Победителем шоу «Голос. 60+» стала Лидия Музалева
Тест: мы угадаем ваш любимый десерт