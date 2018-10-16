46-летняя Виктория Толстоганова показала округлившийся живот на премьере фильма «Человек, который удивил всех»

В этот понедельник, 15 октября, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Человек, который удивил всех». Первыми работу Наташи Меркуловой и Алексея Чупова увидели Олеся Судзиловская, Ирина Горбачева, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Николай Лебедев, Анатолий Белый, Екатерина Семенова и другие звезды.
Внимание фотографов и журналистов было приковано к 46-летней Виктории Толстогановой, которая, как выяснилось, готовится стать мамой в четвертый раз. Будущая мама не пыталась скрывать свое интересное положение, напротив — надела подчеркивающее новые формы серое платье, дополнив его кожаной курткой и кроссовками.
Рядом с Викторией — вовсе не муж и не возлюбленный, как многие могли бы подумать. Алексея Аграновича «замещал» приятель актрисы Владимир Мишуков. Возможно, будущий отец остался дома, где маму ждут 13-летняя Варвара, 10-летний Федор и 7-летний Иван.
«Только что посмотрела кино Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, мужчины и женщины, женщины и мужчины. Ни одного спойлера быть не должно, потому что его надо смотреть, смотреть и пытаться разобраться в себе. В прокате с 25 октября!!! Очень сильная работа Евгения Цыганова, филигранная. Прекрасная Наташа Кудряшова», — поделилась впечатлениями будущая мама.
Помимо похвалы коллег, актриса Наталья Кудряшова удостоилась приза за лучшую женскую роль (Orrizonti Award for Best Actress) на 75-м Венецианском кинофестивале, где фильм «Человек, который удивил всех» участвовал во второй конкурсной программе «Горизонты» и был единственной российской картиной, представленной в конкурсной программе фестиваля.
Фильм создан при участии России, Эстонии и Франции. Продюсерами ленты с российской стороны стали Екатерина Филиппова («Пан Атлантик Студио») и Александр Роднянский («Нон-Стоп Продакшн»), а также Катрин Кисса («Homeless Bob Production» - Эстония) и Гийом де Сель («Arizona Productions» – Франция).
Фото: архивы пресс-служб, фотограф Ксения Угольникова