45-летняя певица Аланис Мориссетт в третий раз стала мамой

Семикратная обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт в третий раз стала мамой. 45-летняя певица, писательница и актриса родила сына, которого назвали Винтер Мерси Мориссет-Тредуэй. Малыш появился на свет 8 августа, но родители сообщили об этом в Instagram несколько дней спустя.
Аланис замужем за рэпером Марио Тредуэем с мая 2010 года. У пары есть двое старших детей: 8-летний сын Эвер Имре Морриссетт-Тредуэй и 3-летняя дочь Оникс Солэс Морриссетт-Тредуэй.
До брака с Марио Аланис несколько лет встречалась с Райаном Рейнольдсом, но их отношения продлились больше пяти лет, в конце 2007-го они расстались.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Getty Images, Instagram
Видео: youtube.com/ Alanis Morissett
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