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45-летняя певица Аланис Мориссетт в третий раз стала мамой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аланис Мориссетт не переставала давать концерты, находясь в интересном положении

Фото: Getty Images
Канадская звезда родила мальчика.

Семикратная обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт в третий раз стала мамой. 45-летняя певица, писательница и актриса родила сына, которого назвали Винтер Мерси Мориссет-Тредуэй. Малыш появился на свет 8 августа, но родители сообщили об этом в Instagram несколько дней спустя.

Аланис замужем за рэпером Марио Тредуэем с мая 2010 года. У пары есть двое старших детей: 8-летний сын Эвер Имре Морриссетт-Тредуэй и 3-летняя дочь Оникс Солэс Морриссетт-Тредуэй.

До брака с Марио Аланис несколько лет встречалась с Райаном Рейнольдсом, но их отношения продлились больше пяти лет, в конце 2007-го они расстались.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Getty Images, Instagram

Видео: youtube.com/ Alanis Morissett

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