45-летняя певица Аланис Мориссетт в третий раз стала мамой

Семикратная обладательница премии «Грэмми» Аланис Мориссетт в третий раз стала мамой. 45-летняя певица, писательница и актриса родила сына, которого назвали Винтер Мерси Мориссет-Тредуэй. Малыш появился на свет 8 августа, но родители сообщили об этом в Instagram несколько дней спустя.