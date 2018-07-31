44-летняя Диана Арбенина планирует усыновить ребенка

Диана Арбенина редко распространяется о своей личной жизни и совсем нечасто показывает поклонникам детей — близнецов Артема и Марту. Однако выяснилось, что певица очень хочет выйти замуж, а также взять в семью малыша из детдома.

«Предложила детям кого-нибудь усыновить, они только за. Для меня нет чужих детей. Я вообще крайне редко делю людей на чужих и своих. Я считаю, что если какой-то подонок (в данном случае — женщина, мужчину я не так осуждаю) бросил своего ребенка, а я имею возможность его взять к себе, то почему не взять? Возможно, все-таки решусь», — заявила Диана в недавнем интервью порталу Woman.ru.