logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

44-летняя Диана Арбенина планирует усыновить ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Диана Арбенина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась, что готова стать мамой в третий раз.

Диана Арбенина редко распространяется о своей личной жизни и совсем нечасто показывает поклонникам детей — близнецов Артема и Марту. Однако выяснилось, что певица очень хочет выйти замуж, а также взять в семью малыша из детдома.

«Предложила детям кого-нибудь усыновить, они только за. Для меня нет чужих детей. Я вообще крайне редко делю людей на чужих и своих. Я считаю, что если какой-то подонок (в данном случае — женщина, мужчину я не так осуждаю) бросил своего ребенка, а я имею возможность его взять к себе, то почему не взять? Возможно, все-таки решусь», — заявила Диана в недавнем интервью порталу Woman.ru.

Любопытно, что Артем и Марта не хотят, чтобы мама выходила замуж, но звезда не может понять, почему. «Летом прошлого года мы с детьми полдничали, и я вдруг неожиданно сама для себя спросила: «Ребята, может, мне замуж выйти?». А они как закричали: «Нет, мама, нет!». Мне до сих пор интересно, почему была такая реакция, но я так и не добилась от них ответа», — добавила Арбенина. Напомним, об отце детей Дианы ничего не известно, кроме того, что он бизнесмен из США. Звезда была замужем в 1993-м году, когда исключительно ради прописки расписалась с музыкантом Константином Арбениным.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...