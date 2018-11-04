44-летняя Диана Арбенина о детях: «Когда растут быстро свои, ты думаешь: как-то маленького уже хочется»

Накануне своего концерта рок-дива Диана Арбенина снова заговорила о детях. Певица не оставляет мысль взять ребенка из детского дома и планирует это сделать в скором времени.

«Когда растут быстро свои, ты такой эгоист думаешь: что-то уже взрослые, как-то маленького уже хочется», — рассуждает она. Правда, каких-то конкретных сроков пока не называет. В разговоре с ведущим программы «Когда все дома», певица уточнила, что у нее есть еще минимум 15 лет до того, как она станет бабушкой.

Звездная мама удивляется тому, как быстро дети становятся взрослыми: ведь совсем недавно она, отправляясь на гастроли, оставляла малышам грудное молоко, передавала его через помощников. Сейчас дети уже самостоятельные.