44-летняя Анна Михалкова впервые показала маленькую дочь

В семье многодетной Анны Михалковой три ребенка: два старших сына, Андрей и Сергей, и младшая дочь Лида. Почти пять лет актриса скрывала лицо девочки. Сегодня мама представила ее поклонникам.
Короткое видео опубликовала сестра Анны, Надежда Михалкова. Старшая из сестер держит на руках девочку в розовом платье и спрашивает ее: «Как тебя зовут?». Надежда шутит над стесняющейся малышкой: «Это чужой ребенок! Аня просто схватила его и пытается с ним поговорить». Имени маленькой красотки сестры так и не назвали, но поклонники уверены: это дочь актрисы.
Отец Лиды — 56-летний предприниматель Андрей Баков, с ним актриса живет в браке уже много лет. После того, как ее 31-летняя сестра развелась с супругом, 36-летним режиссером Резо Гигинеишвили, женщины периодически устраивают «дежурства»: одна присматривает за детьми другой, когда той нужно отлучиться ради съемок в очередном проекте.
Фото: instagram