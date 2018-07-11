44-летняя Анна Михалкова впервые показала маленькую дочь

В семье многодетной Анны Михалковой три ребенка: два старших сына, Андрей и Сергей, и младшая дочь Лида. Почти пять лет актриса скрывала лицо девочки. Сегодня мама представила ее поклонникам.

Короткое видео опубликовала сестра Анны, Надежда Михалкова. Старшая из сестер держит на руках девочку в розовом платье и спрашивает ее: «Как тебя зовут?». Надежда шутит над стесняющейся малышкой: «Это чужой ребенок! Аня просто схватила его и пытается с ним поговорить». Имени маленькой красотки сестры так и не назвали, но поклонники уверены: это дочь актрисы.