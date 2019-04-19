42-летнюю Викторию Исакову подозревают в беременности

В последнее время стиль Виктории Исаковой претерпел определенные изменения. Просторные наряды, которые выбирает актриса, позволили поклонникам предположить, что она беременна. Самые смелые задают вопросы: «Можно поздравить с грядущим пополнением?» Волнение передалось и представителям прессы: «42-летнюю Викторию Исакову поздравляют с беременностью», — пишет Мейл.ру.
Виктория пока никак не отреагировала на эти сообщения. У них с 62-летним режиссером Юрием Мороз есть общая дочь, которую они долго скрывали.
А как считаете вы, есть ли что скрывать актрисе на этот раз?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram