42-летнюю Викторию Исакову подозревают в беременности

Виктория пока никак не отреагировала на эти сообщения. У них с 62-летним режиссером Юрием Мороз есть общая дочь, которую они долго скрывали.

А как считаете вы, есть ли что скрывать актрисе на этот раз?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram