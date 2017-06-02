Как стало известно, в семье 42-летней Татьяны Карасени появилась девочка, вес которой 3450 граммов, а рост 52 сантиметра. Роды прошли хорошо и без осложнений. Малышку назвали Лианой.

К слову, у Татьяны есть орден «Мать-героиня» за воспитание более десяти детей. Сейчас ее старшая дочь оканчивает 11 класс, а сама роженица благодарит бога за такое счастье.

«Каждый ребенок - это счастье. И каждый мой ребенок для меня как первый. Я принимаю детей как ангелов Божиих. Я благодарю Бога за своего ребенка. И я благодарна обнинским врачам. Я думаю, что врачи - они первые после Бога. Моя старшая дочь, которая сейчас заканчивает 11-й класс, тоже собирается стать врачом», - заявила Карасени.

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