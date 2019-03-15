42-летняя Риз Уизерспун отреагировала на слухи о четвертой беременности

42-летняя актриса Риз Уизерспун — мама троих детей. Периодически в СМИ появляется информация о том, что голливудская звезда готовится стать мамой в четвертый раз. На днях американское издание журнала ОК! сообщило, что Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер находятся в «интересном положении». Фото журнала появилось в Instagram звезды «Жестоких игр», в подписи к которому Риз обратилась к подруге: «Эй, Дженнифер, давай воспитывать наших воображаемых детей вместе?».