42-летняя Риз Уизерспун отреагировала на слухи о четвертой беременности

42-летняя актриса Риз Уизерспун — мама троих детей. Периодически в СМИ появляется информация о том, что голливудская звезда готовится стать мамой в четвертый раз. На днях американское издание журнала ОК! сообщило, что Риз Уизерспун и Дженнифер Гарнер находятся в «интересном положении». Фото журнала появилось в Instagram звезды «Жестоких игр», в подписи к которому Риз обратилась к подруге: «Эй, Дженнифер, давай воспитывать наших воображаемых детей вместе?».
Напомним, первым супругом Риз Уизерспун стал актер Райан Филлипп, ее партнер по «Жестоким играм». В этом браке у пары родились дочь Ава Элизабет и сын Дикон Риз. В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота, которому спустя полтора года после свадьбы подарила сына Теннесси Джеймса.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: F.Sadou/Globallookpress, Instagram
Видео: YouTube/iVideos, Instagram