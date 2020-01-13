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42-летняя Оксана Федорова шокировала Сеть заметно округлившимся животом: «Вы беременны или так располнели?»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Федорова

Фото: Instagram Оксаны Федоровой

Модель Оксану Федорову поздравили с третьей беременностью.

Видео, которое опубликовала в своем блоге Оксана Федорова, удивило ее подписчиков. «Вхожу в Новый год мягкой, но уверенной походкой. Пусть все двери для вас в новом году будут открыты», — написала она.

«Ой... это Новый год так формы изменил?)) Или фигура или платье... ну что то меня шокировало», «Оксана так поправилась за праздники или платье так полнит?», «Поправилась... кругленькая...», «Какая жирная, ужас», «Что с ее талией???», «Зачем так подчеркивать выпирающий живот», «Или беременная, или пополнела, или платье неудачное», «Белье не рационально распределилось по фигуре», «Платье не очень», «Платье все очень сильно выделяет, что надо и что не нужно», «Такие платья подчеркивают даже то, чего и нет! А после НГ все немножечко беременные», «Вы беременны или так располнели???», «Да, явно это платье не лучший лук Оксаны, но такую красотку никаким платьем не испортишь», «Женщина ведь она... формы должны быть», «Вам полнота очень идет», — обсуждают подписчики фигуру модели.

«Оксана вы ждете малыша?», «Мне тоже показалось, пузико», «Пополнение ждете?))», «Ждете третьего?», «Ну явно Оксаночка в положении, еще на фотке в красной пижаме заметила животик», «Молодец! Красавица! 3 ребенок это хорошо, поздравляю», «Можно поздравить вас с пополнением», «Будет девочка», «Даже беременность Вас украшает», «Да не беременная Оксана . Просто человек поправился . Новогодние праздники даром не прошли», — обсуждают они ее возможную беременность.

Вместо ответов на комментарии Оксана показала фото из фитнес-клуба:

«Все, начинаю потеть. Новый год бесследно не проходит», — написала она.

«Прелесть», «Вы красавица», «Дааааа, надо перестать есть, скоро лето», «Все таки не беременна? Или отвлекающий маневр?», «Да, уже поздравили Вас с третьей беременностью в интернете наши вездесущные СМИ», — удивлены фолловеры.

А как считаете вы, беременна ли Оксана?

Фото и видео: instagram

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