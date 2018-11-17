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40-летняя Любовь Толкалина поделилась фото с новорожденным малышом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Любови Толкалиной

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Актриса спровоцировала неоднозначную реакцию поклонников на свои новые фотографии в Instagram.

Поклонники Любови Толкалиной не успели поздравить ее с новой беременностью, как актриса показала новорожденного малыша. Новый снимок, опубликованный в Instagram звезды театра и кино, вызвал шквал бурных обсуждений. «Вдогонку вчерашним новостям....Почему бы не завершить этот добрый вечер рождением ребенка... Знакомьтесь-это Мирон... когда мы начинали снимать в октябре, он еще не родился... А я восхищаюсь и сми, и вами, мои дорогие друзья... что;то глобальное происходит и с чувством юмора, и понимательной способностью масс... ☝️как же любят у нас все вместе сдуреть хором в одну секунду на ровном месте…😂», – подписала кадр Толкалина.

«Люди искренне поздравляли, кто поверил, добра желали, а Вы их ещё и мордой об стол 🤦🏼‍♀️ массовое осеннее помешательство. Сдурели все хором. Прекрасный отзыв на все тёплые пожелания», «Сами провоцируете, видела вашу "беременную "фотографию, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно😀😍», «Ну вообще-то вы сами спровоцировали. И не говорите, что не ожидали такого ажиотажа», «Вы сами всех вводите в заблуждение , а потом удивляетесь, почему у людей нет чувства юмора. 😂», «Любовь, Любовь, ну зачем же Вы раскрыли интригу? Еще не все успели высказаться, обсудить и помусолить😪😢😂😂😂 Сейчас тоже не остановятся, но накал страстей уже не тот😂😂😂 Некоторые и вовсе погасли😊», «Вам однозначно идёт, может, шутка обернётся явью и вы станете мамой ещё раз. Почему нет? Передадите свои красивые и талантливые гены», – написали в комментариях к снимку фолловеры.

Напомним, у Любови Толкалиной есть 17-летняя дочь Мария от брака с режиссером Егором Кончаловским. После расставания с супругом актриса не афиширует свою личную жизнь.

Фото: instagram

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