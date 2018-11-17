40-летняя Любовь Толкалина поделилась фото с новорожденным малышом

«Люди искренне поздравляли, кто поверил, добра желали, а Вы их ещё и мордой об стол 🤦🏼‍♀️ массовое осеннее помешательство. Сдурели все хором. Прекрасный отзыв на все тёплые пожелания», «Сами провоцируете, видела вашу "беременную "фотографию, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно😀😍», «Ну вообще-то вы сами спровоцировали. И не говорите, что не ожидали такого ажиотажа», «Вы сами всех вводите в заблуждение , а потом удивляетесь, почему у людей нет чувства юмора. 😂», «Любовь, Любовь, ну зачем же Вы раскрыли интригу? Еще не все успели высказаться, обсудить и помусолить😪😢😂😂😂 Сейчас тоже не остановятся, но накал страстей уже не тот😂😂😂 Некоторые и вовсе погасли😊», «Вам однозначно идёт, может, шутка обернётся явью и вы станете мамой ещё раз. Почему нет? Передадите свои красивые и талантливые гены», – написали в комментариях к снимку фолловеры.

Напомним, у Любови Толкалиной есть 17-летняя дочь Мария от брака с режиссером Егором Кончаловским. После расставания с супругом актриса не афиширует свою личную жизнь.