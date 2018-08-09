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4-месячная дочь Светланы Ивановой сопровождает маму на съемках

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Иванова и Джаник Файзиев

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Актриса занята сразу в двух проектах.

Звездные мамы не привыкли засиживаться в декрете — например, Лера Кудрявцева вышла на работу спустя две недели после рождения дочери. 32-летняя актриса Светлана Иванова стала мамой четыре месяца назад, и уже через месяц после появления малышки на свет вернулась к съемкам. Как сообщает портал StarHit со ссылкой на работника съемочной площадки сериала, где задействована Светлана, актриса приезжает на смену с маленькой дочкой: «Светлана всегда привозит малышку с собой. Вместе с ними также приезжает няня, которая сидит с крохой, пока мама находится в кадре. В такой ситуации испытываем небольшие неудобства. Дело в том, что Света кормит грудью и внимательно следит за часами. Если пришло время, камера выключается и процесс прерывается. Мы бы рады в этот момент взяться за другой эпизод, но перетаскивать оборудование — микрофоны, свет, мониторы — возможности нет».

Поклонники, следящие за Instagram Светланы, обратили внимание на ее невероятную стройность. Как иронично отметила звезда театра и кино, ей удалось быстро похудеть после родов благодаря двум вещам: грудному вскармливанию по требованию и съемкам в двух сериалах сразу — сейчас в производстве находятся «Тест на беременность-2» и «Челночницы-2».

Напомним, Светлана Иванова встречается с 57-летним режиссером Джаником Файзиевым. Роман начался в 2011 году, и лишь четырьмя годами позже о нем было объявлено публично. Кроме четырехмесячной дочки у пары есть шестилетняя Полина.

Фото: Genrietta Peryan/Globallookpress, Starface, Instagram

Видео: Kinopoisk

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