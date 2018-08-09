4-месячная дочь Светланы Ивановой сопровождает маму на съемках

Поклонники, следящие за Instagram Светланы, обратили внимание на ее невероятную стройность. Как иронично отметила звезда театра и кино, ей удалось быстро похудеть после родов благодаря двум вещам: грудному вскармливанию по требованию и съемкам в двух сериалах сразу — сейчас в производстве находятся «Тест на беременность-2» и «Челночницы-2».

Напомним, Светлана Иванова встречается с 57-летним режиссером Джаником Файзиевым. Роман начался в 2011 году, и лишь четырьмя годами позже о нем было объявлено публично. Кроме четырехмесячной дочки у пары есть шестилетняя Полина.