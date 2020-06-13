4-летняя Вероника Николаева празднует день рождения бабушки: «Бабулину свечку ловко задула»
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
12 июня свой день рождения праздновала мама певца и композитора Игоря Николаева Светлана Митрофановна. Юлия Проскурякова, молодая супруга артиста, нежно поздравила в блоге свекровь-именинницу и показала, как их четырехлетняя дочь Вероника помогла бабушке задуть свечку на праздничном торте.
«Вероничка смешная, бабулину свечку ловко задула😂😂😂😂», «Дааа... рассмешила... сладкая такая девчушка... папина-мамина радость... », «Внучка копия Бабушка!», «Я думала, только я так думаю) очень похожа!», «С днём рождения!!! Вероника такая лапочка, очень на бабушку похожа», «Внучка на бабушку похожа!», «Бабушка и внучка одно лицо», «Вероничка, ну, просто копия бабушки, а бабушка у вас очень красивая женщина. Всех благ вам и вашей семье!!», «Вероника это чудо, пересматриваю и смеюсь — так бабулю опередить!!», «Вероничка чудо!!! Молодец, помогла бабуле!!!», «Малышка похожа на бабушку!!!» — комментируют фолловеры.
Напомним, у Игоря Николаева две дочери — четырехлетняя Вероника и 41-летняя Юлия.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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