logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

4-летняя дочь Татьяны Навки изучает китайский язык

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Татьяны Навки

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Знаменитая мама похвасталась тем, как ее дочь осваивает один из сложнейших языков мира.

Четырехлетней Наде Песковой некогда скучать — ее день расписан по минутам. Девочка занимается фигурным катанием, изучает иностранные языки. Несколько часов назад мама Нади Татьяна Навка поделилась видео, как ее младшая дочь старательно пишет в прописях под диктовку учителя китайского языка.

«Это очень круто!», «Пыхтит, старается, нервничает… смешная такая😁, молодец девочка, знание сила!», «Ребенок понимает, что ему говорят на китайском!!!!!!!!! Слух шикарный у ребёнка!!!!», «Вот это Дааа! Сложнейший язык!!! Браво!», «Китайский язык - это наше будущее, вернее, наших детей», «Умничка! Родители все правильно делают. Чем больше языков знаешь,тем богаче человек», «Ого! Такая маленькая, а уже по -китайски шпарит да и ещё возмущается!», «первые секунд 15 думала это вымышленный детский язык)))), но потом пришло осознание!!!! Это здорово! И Надюша большая молодец!» — восхитились подписчики.

А вы бы хотели изучить китайский язык?

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
«Давайте вместе удивляться»: Оксана Федорова показала редкое фото обоих детей
Тест: какая эпоха подходит вам идеально?
Это официально: Елизавета Боярская и Максим Матвеев станут родителями во второй раз