4-летняя дочь Татьяны Навки изучает китайский язык

«Это очень круто!», «Пыхтит, старается, нервничает… смешная такая😁, молодец девочка, знание сила!», «Ребенок понимает, что ему говорят на китайском!!!!!!!!! Слух шикарный у ребёнка!!!!», «Вот это Дааа! Сложнейший язык!!! Браво!», «Китайский язык - это наше будущее, вернее, наших детей», «Умничка! Родители все правильно делают. Чем больше языков знаешь,тем богаче человек», «Ого! Такая маленькая, а уже по -китайски шпарит да и ещё возмущается!», «первые секунд 15 думала это вымышленный детский язык)))), но потом пришло осознание!!!! Это здорово! И Надюша большая молодец!» — восхитились подписчики.

А вы бы хотели изучить китайский язык?