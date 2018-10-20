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4-летняя дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова очаровала соцсети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Актриса опубликовала очень милое фото маленькой Насти.

Кристина Асмус и Гарик Харламов стали родителями в январе 2014 года, однако лишь недавно перестали скрывать лицо своей дочери Насти. Несколько часов назад мама девочки опубликовала забавное фото с подписью «Скучаем по папе».

Подписчики пришли в восторг от нового фото четырехлетней девочки: «Какая миленькая», «Маленькая Кристина!», «Какая прелесть - ребёнок чудо !!!!!!!», «Такая трогательная фотография», «А нос-то папин», «Чудо маленькое и такое огромное счастье для родителей! Лапуля потрясающая!!!», «Маленькая принцесса!!!», «Какая она позитивная!», «Это Гарикина булочка!», «Симпатюля». Многие обратили внимание на юмор в подписи к снимку: «Семья, построенная на взаимных подколах и юморе, держится крепко и долго😂», «Долго смеялась», «Видимо ооочень скучаете)))не очень похож)))», «Это же не бульдог)))».

Стоит отметить, что споры о том, на кого же больше похожа Настя, не утихают. А как вы думаете, на кого больше похожа дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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