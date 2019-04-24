4-летний сын Сергея Лазарева полетит с папой в Израиль на «Евровидение»

В 2019 году представлять Россию на «Евровидении» отправится Сергей Лазарев с песней Scream. На состоявшейся 23 апреля большой пресс-конференции в агентстве РИА певец отметил, что эта композиция покажет его с новой стороны.

Лазарев также рассказал, что уже купил билет в Израиль своему маленькому сыну Никите. Он планирует взять мальчика с собой, но планы могут и поменяться. Несмотря на то, что Сергей старается быть с сыном при любой возможности, он переживает, что будет отвлекаться на ребенка.