4-летний сын Сергея Лазарева полетит с папой в Израиль на «Евровидение»

Напомним, что нынешняя поездка на «Евровидение» - это уже вторая попытка Лазарева штурмовать Олимп европейской музыки. В 2016 году он исполнил динамичную песню You are the only one и занял с ней третье место, а по результатам зрительского голосования стал первым.