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4-летний сын Сергея Лазарева полетит с папой в Израиль на «Евровидение»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев с сыном на отдыхе в Дубае

Фото: Instagram
О планах поездки с ребенком певец рассказал на прошедшей во вторник пресс-конференции.

В 2019 году представлять Россию на «Евровидении» отправится Сергей Лазарев с песней Scream. На состоявшейся 23 апреля большой пресс-конференции в агентстве РИА певец отметил, что эта композиция покажет его с новой стороны.

Лазарев также рассказал, что уже купил билет в Израиль своему маленькому сыну Никите. Он планирует взять мальчика с собой, но планы могут и поменяться. Несмотря на то, что Сергей старается быть с сыном при любой возможности, он переживает, что будет отвлекаться на ребенка.

Никита Лазарев родился в октябре 2014 года. Больше двух лет Сергей держал факт появления наследника в тайне. Он признавался, что не хотел, чтобы слухи и разговоры о его собственной персоне касались ребенка. Ему даже пришлось переехать в загородный дом, чтобы о сыне не знали. «Не представляю, как мне удалось так долго вести двойную жизнь. Днем работа и выступления, а вечером и ночью – памперсы и кормления», - рассказывал позже Сергей Лазарев. Певец души не чает в сынишке, берет его с собой на мероприятия и часто показывает подписчикам в Instagram.

Напомним, что нынешняя поездка на «Евровидение» - это уже вторая попытка Лазарева штурмовать Олимп европейской музыки. В 2016 году он исполнил динамичную песню You are the only one и занял с ней третье место, а по результатам зрительского голосования стал первым.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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