Путь 39-летней Рэйчел МакАдамс к материнству был долгим. Еще в 2010 году она признавалась, что готова родить ребенка: «Часть меня очень хочет детей, но все будет зависеть от того, найду ли я человека, с которым захочу стать матерью». И вот подходящий кандидат найден, западные СМИ сообщают: пара ждет ребенка.

Отцом малыша станет 37-летний писатель Джейми Линден. Отношения с ним звезда старалась не афишировать, они еще не выходили в свет вместе. О романе стало известно в апреле 2016 года.

Ни Райан Гослинг (они встречались с 2005 по 2007 год), Джош Лукас (их отношения были еще короче — несколько месяцев), ни Майкл Шин (поговаривают, он был утешением) на роль отцов не подошли. Первый не был готов жениться, второй потребовал оставить кино, третий считал себя неудачником.

Поговаривают, что, находясь в отношениях с ними, Макадамс была заносчивой и вредной.

Фото: globallookpress