logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

39-летняя Альбина Джанабаева рассказала, какими растут ее сыновья

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Альбина Джанабаева

Фото: Фото из Instagram Альбины Джанабаевой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Экс-солистка группы «ВИА Гра» считает, что ее мальчики растут похожими на папу.

Долгое время Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе скрывали сови отношения и не говорили о детях. Сейчас 39-летняя певица с удовольствием упоминает об общих с 53-летним музыкантом сыновьях. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» уверена: в их семье растут настоящие мужчины, ведь они равняются на папу.

«Интересно смотреть, как они взаимодействуют, спорят, играют. Старший сын уже понимает, что он для младшего авторитет. И конечно, мальчики равняются на папу», — рассказала Альбина сайту tbeauty.ru.

Старший сын пары, Константин, родился в феврале 2004 года. Младший сын, Лука, появился на свет спустя десять лет — в июле 2014.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
60-летняя Стоун в сетчатом прозрачном платье затмила всех гостей на вечеринке в честь «Грэмми»