39-летняя Альбина Джанабаева рассказала, какими растут ее сыновья

Долгое время Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе скрывали сови отношения и не говорили о детях. Сейчас 39-летняя певица с удовольствием упоминает об общих с 53-летним музыкантом сыновьях. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» уверена: в их семье растут настоящие мужчины, ведь они равняются на папу.

«Интересно смотреть, как они взаимодействуют, спорят, играют. Старший сын уже понимает, что он для младшего авторитет. И конечно, мальчики равняются на папу», — рассказала Альбина сайту tbeauty.ru.

Старший сын пары, Константин, родился в феврале 2004 года. Младший сын, Лука, появился на свет спустя десять лет — в июле 2014.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram