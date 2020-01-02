39-летний актер Евгений Пронин впервые стал отцом и назвал сына необычным именем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда фильмов «Разведчицы», «Небо в огне» и других — 39-летний актер Евгений Пронин впервые стал отцом. О этом он рассказал подписчикам в Instagram. Мама малыша — 25-летняя актриса Кристина Арустамова.
Евгений опубликовал в социальной сети первое фото с новорожденным сыном и рассказал, что назвал его необычным именем.
«Сын! Гарри Пронин! Спасибо, любимая, за такой величайший подарок! Я об этом и мечтать не мог! Плачу и люблю! Новый год и новая жизнь!» — поделился эмоциями актер.
Фото: Instagram
Кристина Арустамова показала в Instagram спящего сына и огромный букет в палате роддома и призналась, что 31 декабря стал для нее самым счастливым днем в жизни. «31 декабря 2019 года — лучший Новый год и самый счастливый день в моей жизни! Гарри Пронин, наш сын, добро пожаловать в этот мир, малыш!», — написала счастливая молодая мать.
Евгений Пронин и Кристина Арустамова стали мужем в январе 2019 года. Большую свадьбу они сыграли в Италии несколько месяцев спустя. О том, что они станут родителями, актеры узнали за несколько дней до торжества в Тоскане.
«У меня был шок. Не знал, что с этой новостью делать: прыгать, плакать, смеяться, напиться. Была целая буря эмоций, учитывая, что мне не 18 лет», — делился ранее Евгений Пронин. Брак с Арсустамовой стал для Пронина вторым. В 2014 году актер женился на коллеге из Украины Екатерине Кузнецовой — через семь лет после начала их романа. Но брак продлился всего год.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!