39-летний актер Евгений Пронин впервые стал отцом и назвал сына необычным именем

Евгений Пронин и Кристина Арустамова стали мужем в январе 2019 года. Большую свадьбу они сыграли в Италии несколько месяцев спустя. О том, что они станут родителями, актеры узнали за несколько дней до торжества в Тоскане.

«У меня был шок. Не знал, что с этой новостью делать: прыгать, плакать, смеяться, напиться. Была целая буря эмоций, учитывая, что мне не 18 лет», — делился ранее Евгений Пронин. Брак с Арсустамовой стал для Пронина вторым. В 2014 году актер женился на коллеге из Украины Екатерине Кузнецовой — через семь лет после начала их романа. Но брак продлился всего год.