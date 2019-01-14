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38-летняя Равшана Куркова мечтает о первенце

Равшана Куркова рассказала о личном.

Личная жизнь актрисы Равшаны Курковой — тайна для всех. Несколько лет назад светские сплетники бурно обсуждали ее расставание с продюсером Ильей Бачуриным и тайную свадьбу с коллегой по спектаклю «Черный русский» Станиславом Румянцевым. Недавно актриса показала обручальное кольцо. А после, в одном из интервью призналась, что хочет стать мамой.

«Стать мамой — моя главная мечта на сегодняшний день», — призналась она в беседе со Светланой Бондарчук.

Свою жизнь актриса считает не совсем обычной. «У меня странный творческий путь: все самое интересное началось после 30 лет… Я иду навстречу своим главным в жизни ролям», — цитирует ее Hello!.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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