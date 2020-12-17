36-летняя супермодель Каролина Куркова ждет третьего ребенка
Фото: www.instagram.com/karolinakurkova/
36-летняя чешская супермодель, «ангел» шоу Victoria`s Secret, ждет третьего ребенка. В Instagram она разместила фото с большим животом. Во время съемки она позировала обнаженной, прикрывая руками пикантные места.
«Мы рады сообщить, что скоро в нашей семье появится еще один малыш. Большое спасибо за теплые пожелания, мы рады этому особенному времени и скорому пополнению. Нас будет пятеро», — написала она в блоге на английском и чешском языках.
«Поздравляю, малышка», «Это отличная новость», «Ох, семья из пяти человек. Супер!», «Поздравляю, мамочка. Очень рады за вас», — полетели поздравления Каролине.
В интервью журналу Glamour Каролина призналась, что беременность вызвала у нее волнение. Ведь ей уже далеко за 30. «В две другие беременности я была моложе. Я уверена в своих силах, но эта беременность заставила меня задуматься о том, как поведет себя мое тело», — сказала она.
Третья беременность стала первой, во время которой она решилась на откровенную фотосессию. Предыдущие два раза она была недовольна своим телом, особенно тем, как выглядит ее пупок. Дело в том, что сразу после рождения (Каролина появилась на свет раньше срока) ей удалили пупочную грыжу, и пупок малышки стал выглядеть не так, как у других людей. И обычно на фото эту часть тела модели пририсовывают в фоторедакторах. И из-за этой особенности живот Курковой даже на больших сроках беременности выглядит не таким круглым, как у других будущих мам.
У Каролины Курковой и ее мужа, продюсера Арчи Друри, есть двое сыновей. Супруги поженились незадолго до рождения первенца Тобина в октябре 2009 года. Младший сын Ноа родился в ноябре 2015-го.
Фото видео: Instagram Каролины Курковой
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