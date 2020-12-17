36-летняя супермодель Каролина Куркова ждет третьего ребенка

«Поздравляю, малышка», «Это отличная новость», «Ох, семья из пяти человек. Супер!», «Поздравляю, мамочка. Очень рады за вас», — полетели поздравления Каролине.

В интервью журналу Glamour Каролина призналась, что беременность вызвала у нее волнение. Ведь ей уже далеко за 30. «В две другие беременности я была моложе. Я уверена в своих силах, но эта беременность заставила меня задуматься о том, как поведет себя мое тело», — сказала она.

Третья беременность стала первой, во время которой она решилась на откровенную фотосессию. Предыдущие два раза она была недовольна своим телом, особенно тем, как выглядит ее пупок. Дело в том, что сразу после рождения (Каролина появилась на свет раньше срока) ей удалили пупочную грыжу, и пупок малышки стал выглядеть не так, как у других людей. И обычно на фото эту часть тела модели пририсовывают в фоторедакторах. И из-за этой особенности живот Курковой даже на больших сроках беременности выглядит не таким круглым, как у других будущих мам.

У Каролины Курковой и ее мужа, продюсера Арчи Друри, есть двое сыновей. Супруги поженились незадолго до рождения первенца Тобина в октябре 2009 года. Младший сын Ноа родился в ноябре 2015-го.