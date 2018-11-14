36-летняя Сати Казанова вновь заставила всех говорить о своей беременности

Сати Казанову уже не первый месяц подозревают в интересном положении, но звезда раз за разом опровергает эту информацию. Тем не менее, для выхода на красную дорожку прошедшей накануне премии «Женщина года» Glamour Сати выбрала струящееся изумрудное платье, подчеркнувшее ее изменившиеся формы, и вновь спровоцировала сплетни о своей первой беременности.
Впрочем, возможно, девушка лишь немного поправилась. Она пока не комментирует новую волну слухов, как и ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо.
Напомним, Сати и Стефано поженились в октябре прошлого года после 10 месяцев романа. Певица не единожды рассказывала, что мечтает родить возлюбленному малыша, но не торопится.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram
Видео: Youtube.com / Sati Kazanova