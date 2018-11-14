36-летняя Сати Казанова вновь заставила всех говорить о своей беременности

Впрочем, возможно, девушка лишь немного поправилась. Она пока не комментирует новую волну слухов, как и ее супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо.

Напомним, Сати и Стефано поженились в октябре прошлого года после 10 месяцев романа. Певица не единожды рассказывала, что мечтает родить возлюбленному малыша, но не торопится.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram

Видео: Youtube.com / Sati Kazanova