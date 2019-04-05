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36-летняя Сати Казанова призналась, что задумывается о ребенке

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сати Казанова с мамой

Фото: Instagram Сати Казановой
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Певица порассуждала в Instagram о беременности и детях.

Слухи о беременности 36-летней Сати Казановой появляются в СМИ с завидной регулярностью. Стоит певице появиться в платье свободного кроя, как ее начинают подозревать в «интересном положении». Несколько часов назад Сати сделала неожиданное признание своим фолловерам в Instagram: «#ЯЖЕНЕМАТЬ пока ещё, но в 35 по-другому подходишь к вопросам планирования 🤰🏼беременности, нежели в 20. Я о себе, конечно же. Точно знаешь, что нет здоровых людей, есть недообследованные🤣🤣🤣 Надо только начать сдавать анализы, а если ещё и соединить клиническую медицину с альтернативной 🤣🤣🤣🚀🔥Расскажите дорогие мамочки или, если среди вас есть эксперты, как вы готовились к беременности?».

«Представляете, когда я родилась, считалось, что после 30 - это, однозначно, «старородящие»😱. Не представляю, как бы они назвали меня. Хотя вокруг много прекрасных случаев, когда первого ребёнка рожали и в 45, и в 47. Так, что у меня ещё 10 лет в запасе, но готовь сани летом😉, как говорится», — подытожила Казанова.

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в октябре 2017 года спустя десять месяцев бурного романа. Супруги настолько устали от постоянных домыслов о беременности певицы, что даже записали официальное видеообращение к поклонникам.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

_Фото: Stephen Lock, Andrew Parsons, Mark Thomas, Ray Tang, Pool

Видео: YouTube/Sati Kazanova, Instagram

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