36-летняя Сати Казанова призналась, что задумывается о ребенке

«Представляете, когда я родилась, считалось, что после 30 - это, однозначно, «старородящие»😱. Не представляю, как бы они назвали меня. Хотя вокруг много прекрасных случаев, когда первого ребёнка рожали и в 45, и в 47. Так, что у меня ещё 10 лет в запасе, но готовь сани летом😉, как говорится», — подытожила Казанова.

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо поженились в октябре 2017 года спустя десять месяцев бурного романа. Супруги настолько устали от постоянных домыслов о беременности певицы, что даже записали официальное видеообращение к поклонникам.