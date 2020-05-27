36-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала показала большой живот незадолго до родов

36-летняя украинская певица Джамала, прославившаяся после участия в «Евровидении-2016», в начале года сообщила, что ждет второго ребенка.

И теперь Сусанна Джамаладинова показала свой большой живот. Незадолго до родов (судя по ее фигуре, малыш появится скоро) артистка снялась в стильной фотосессии в легком платье с разрезом до бедра.