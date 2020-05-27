36-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала показала большой живот незадолго до родов
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Фото: Instagram
Артистка приняла участие в стильной фотосессии в платье нежного оттенка.
36-летняя украинская певица Джамала, прославившаяся после участия в «Евровидении-2016», в начале года сообщила, что ждет второго ребенка.
И теперь Сусанна Джамаладинова показала свой большой живот. Незадолго до родов (судя по ее фигуре, малыш появится скоро) артистка снялась в стильной фотосессии в легком платье с разрезом до бедра.
«Ну шикарна ж», «Вы прекрасны, посылаю лучи добра», «Какая же вы красивая», «Не могу насмотреться, вы потрясающая», «Нежная и окрыленная», — получила Сусанна комплименты от поклонников.
У Джамалы и ее супруга Сеит-Бекира Сулейманова есть 2-летний сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.
Фото и видео: Instagram
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