36-летняя певица и актриса Эшли Симпсон родила третьего ребенка

Эван и Эшли поженились в 2014 году, через 13 месяцев после начала их романа. У супругов есть общая дочь Джаггер Сноу, родившаяся в 2015-м. Также в семье растет 12-летний Бронкс Маугли от первого брака Симпсон с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем.

Эшли Симпсон называет Эвана Росса любовью всей своей жизни и постоянно публично признается ему в чувствах.

Эшли младшая сестра актрисы и певицы Джессики Симпсон, которая также растит троих детей.

Эшли Симпсон снялась в таких фильмах, как «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Хроники ломбарда», «Цыпочка», «Малкольм в центре внимания», «Седьмое небо». Также она выпустила три студийных альбома.