36-летняя певица и актриса Эшли Симпсон родила третьего ребенка
Фото: www.instagram.com/ashleesimpsonross/
В семье 36-летней актрисы и певицы Эшли Симпсон и ее 32-летнего супруга, музыканта Эвана Росса, произошло пополнение. Пара рассказала в социальной сети, что у них родился сын. Супруги не стали по странной у многих знаменитостей традиции прятать лицо малыша, а сразу показали свою кроху и назвали его имя.
«29 октября 2020 года. Зигги Блю Росс. Наш сладкий мальчик родился. Я на Луне! Мы такие счастливые», — написала мать в Instagram.
Эван и Эшли поженились в 2014 году, через 13 месяцев после начала их романа. У супругов есть общая дочь Джаггер Сноу, родившаяся в 2015-м. Также в семье растет 12-летний Бронкс Маугли от первого брака Симпсон с басистом группы Fall Out Boy Питом Вентцем.
Эшли Симпсон называет Эвана Росса любовью всей своей жизни и постоянно публично признается ему в чувствах.
Эшли младшая сестра актрисы и певицы Джессики Симпсон, которая также растит троих детей.
Эшли Симпсон снялась в таких фильмах, как «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Хроники ломбарда», «Цыпочка», «Малкольм в центре внимания», «Седьмое небо». Также она выпустила три студийных альбома.
Фото и видео: Instagram Эшли Симпсон
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