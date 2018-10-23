36-летняя Ирена Понарошку родила второго ребенка?

Поклонники и СМИ уверены: 36-летняя Ирена Понарошку тайно стала мамой во второй раз. Источником информации о пополнении в семействе телезвезды стал портал Marussia. Сама Ирена эту информацию пока не прокомментировала, последняя запись в ее «сториз» — о поиске квартиры для няни — появилась 19 часов назад, а почти сутки назад звезда планировала начать возить пеленки в машине.