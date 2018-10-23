36-летняя Ирена Понарошку родила второго ребенка?

Поклонники и СМИ уверены: 36-летняя Ирена Понарошку тайно стала мамой во второй раз. Источником информации о пополнении в семействе телезвезды стал портал Marussia. Сама Ирена эту информацию пока не прокомментировала, последняя запись в ее «сториз» — о поиске квартиры для няни — появилась 19 часов назад, а почти сутки назад звезда планировала начать возить пеленки в машине.
Ирена Понарошку и Александр Глухов, известный как диджей DJ List, женаты уже восемь лет. У пары подрастает 7-летний сын Серафим.
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Ожидание «премьеры» становится все более томительным! 🤰🏻🍿 Не сомневаюсь в таланте главного режиссера... уверена, второй сезон будет не хуже первого!.. Я даже морально готова к традиционному для этого жанра кровавому арт-хаусу в начале первой серии! 😅 Главное - уже очень хочется посмотреть, потискать и понюхать того, кто в главной роли! 🤤 #Season2 #ComingSoon #КиноНеДляВсех
Фото: instagram