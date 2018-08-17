36-летняя Алена Водонаева беременна во второй раз?

Недавно под Нижним Новгородом прогремел фестиваль электронной музыки Alfa Future People, где в числе других диджеев выступал и Алексей Комов — муж Алены Водонаевой. Сама модель и телеведущая тоже присутствовала на сцене, фотографируя и снимая на видео любимого. Она выглядела стройной как тростинка, однако, по словам зрителей и гостей фестиваля, это ненадолго — говорят, Алена беременна.

Якобы о том, что его супруга ждет ребенка, проговорился во время своего сета сам Алексей. «Этот трек — для моей любимой беременной жены», — услышали от артиста тусовщики, в тот момент танцевавшие у сцены. Они сообщили в соцсетях, что Алена при этом лишь широко улыбнулась.