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36-летняя Алена Водонаева беременна во второй раз?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева

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Ходят слухи, что супруг телеведущей Алены Водонаевой, диджей Алексей Комов, проговорился об интересном положении возлюбленной во время своего недавнего выступления.

Недавно под Нижним Новгородом прогремел фестиваль электронной музыки Alfa Future People, где в числе других диджеев выступал и Алексей Комов — муж Алены Водонаевой. Сама модель и телеведущая тоже присутствовала на сцене, фотографируя и снимая на видео любимого. Она выглядела стройной как тростинка, однако, по словам зрителей и гостей фестиваля, это ненадолго — говорят, Алена беременна.

Якобы о том, что его супруга ждет ребенка, проговорился во время своего сета сам Алексей. «Этот трек — для моей любимой беременной жены», — услышали от артиста тусовщики, в тот момент танцевавшие у сцены. Они сообщили в соцсетях, что Алена при этом лишь широко улыбнулась.

Напомним, в конце июля Водонаева и Комов обновили брачные клятвы в ходе второй свадебной церемонии в Лас-Вегасе. Первую и официальную свадьбу они сыграли в Санкт-Петербурге в сентябре прошлого года. У звезды «Дома-2» есть 7-летний сын Богдан от первого брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым.

Фото и видео: Instagram

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