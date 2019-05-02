34-летняя актриса Кира Найтли и музыкант Джеймс Райтон ждут второго ребенка

Малыш, который появится на свет через несколько месяцев, станет вторым для супругов. В 2015 году у Киры Найтли и музыканта Джеймса Райтона родилась дочь Эди. Встречаться они начали в 2011 году, а поженились два года спустя. До встречи с Кирой музыкант любил шумные вечеринки и разгульный образ жизни, поэтому многие не верили в их отношения. Но брак с Кирой изменил образ жизни супруга. После рождения первенца Кира признавалась, что не намерена ради детей отказываться от карьеры и сидеть целыми днями возле кроватки.