34-летняя актриса Кира Найтли и музыкант Джеймс Райтон ждут второго ребенка

В Париже прошел показ Chanel Resort 2020. Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли, являющаяся лицом бренда, прибыла в столицу моду с супругом Джеймсом Райтоном. От взглядов фотографов не ускользнул факт, что актриса ждет второго ребенка – ее уже большой животик был легко различим под платьем. Актриса позировала с радостью и в отличном настроении – она буквально светилась от счастья. Для выхода в свет Кира выбрала платье песочного цвета с лифом и свободным к низу кроем. Длинные локоны актрисы свободно струились по плечам, а на руке красовались часы представляемого ею бренда.
Малыш, который появится на свет через несколько месяцев, станет вторым для супругов. В 2015 году у Киры Найтли и музыканта Джеймса Райтона родилась дочь Эди. Встречаться они начали в 2011 году, а поженились два года спустя. До встречи с Кирой музыкант любил шумные вечеринки и разгульный образ жизни, поэтому многие не верили в их отношения. Но брак с Кирой изменил образ жизни супруга. После рождения первенца Кира признавалась, что не намерена ради детей отказываться от карьеры и сидеть целыми днями возле кроватки.
А вам нравится Кира Найтли?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Faye Sadou/AdMedia, Andrew Parsons, Stephen Lock, Armando Gallo, Lexie Appleby, Byron Purvis, D. Long, Sonia Moskowitz, Richard Goldschmidt, Panoramic/ Global Look press
Видео: youtube.com/ TheEllenShow, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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