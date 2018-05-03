32-летняя Светлана Иванова стала мамой во второй раз

Светлана Иванова дала понять, что родила второго ребенка. «Дети спят, мама в счастье», — написала она в своем микроблоге. Еще недавно у Светланы была лишь дочь Полина, и многие расценили фразу актрисы как рассказ о пополнении в семье.

Сейчас, судя по всему, Светлана восстанавливается после родов. Актриса и ее избранник, режиссер Джаник Файзиев, принимают многочисленные поздравления от родных и близких. Они желают ребенку звездной пары расти здоровым и счастливым.