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32-летняя Светлана Иванова стала мамой во второй раз

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Друзья и родные поздравляют звезду сериала «Тест на беременность» с радостным событием.

Светлана Иванова дала понять, что родила второго ребенка. «Дети спят, мама в счастье», — написала она в своем микроблоге. Еще недавно у Светланы была лишь дочь Полина, и многие расценили фразу актрисы как рассказ о пополнении в семье.

Сейчас, судя по всему, Светлана восстанавливается после родов. Актриса и ее избранник, режиссер Джаник Файзиев, принимают многочисленные поздравления от родных и близких. Они желают ребенку звездной пары расти здоровым и счастливым.

Дети спят,мать в счастье 😝

Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)

Незадолго до родов Иванова уехала в Израиль. Ранее друзья пары рассказывали журналу StarHit, что артистка, скорее всего, родит ребенка именно в этой стране: «Там лучшие доктора, медицина на высшем уровне. Но главная причина — она хочет сохранить в тайне это радостное событие, вот и решила улететь подальше от посторонних глаз».

Фото: Pravda Komsomolskaya, Genrietta Peryan / Global Look Press, Instagram

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