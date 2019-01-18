32-летняя Пелагея ждет второго ребенка?

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин стали родителями в январе 2017 года — у них появилась дочь Таисия. А на днях в Сети поползли слухи, что артистка снова беременна. На коротком и забавном видеоролике, опубликованном подругой Пелагеи Надеждой Сысоевой в Instagram Stories, исполнительница предстала в свитшоте, не сумевшем скрыть ее изменившуюся фигуру.
На кадрах можно увидеть, как Пелагея и Иван в ожидании своего рейса в аэропорту танцуют под хит Марины Хлебниковой «Какао-какао». «Ребята напоили меня кофе, какао и водой», — заявила Надежда, которая и вела запись. При этом многие интернет-пользователи обратили внимание на округлившийся живот Пелагеи и наперебой принялись спрашивать у Сысоевой, действительно ли ее подруга ждет второго малыша.
Впрочем, вполне возможно, что певица просто набрала несколько лишних килограммов. Звезда редко комментирует свою семейную жизнь и не делится снимками дочки — за нее это иногда делает супруг. Напомним, у Ивана также есть старший сын Марк от отношений с танцовщицей Евгенией Ноур, но хоккеист не принимает участия в жизни малыша.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram