32-летняя Пелагея ждет второго ребенка?

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин стали родителями в январе 2017 года — у них появилась дочь Таисия. А на днях в Сети поползли слухи, что артистка снова беременна. На коротком и забавном видеоролике, опубликованном подругой Пелагеи Надеждой Сысоевой в Instagram Stories, исполнительница предстала в свитшоте, не сумевшем скрыть ее изменившуюся фигуру.

На кадрах можно увидеть, как Пелагея и Иван в ожидании своего рейса в аэропорту танцуют под хит Марины Хлебниковой «Какао-какао». «Ребята напоили меня кофе, какао и водой», — заявила Надежда, которая и вела запись. При этом многие интернет-пользователи обратили внимание на округлившийся живот Пелагеи и наперебой принялись спрашивать у Сысоевой, действительно ли ее подруга ждет второго малыша.