32-летняя Оксана Акиньшина показала редкое фото с красавицей-дочерью
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Оксаны Акиньшиной
Долгое время актриса Оксана Акиньшина скрывала лицо дочери от посторонних глаз. Поэтому фото, которое опубликовала звезда в «сториз» Instagram, привлекло повышенное внимание поклонников и СМИ.
«Оксана Акиньшина впервые показала лицо младшей дочери», «Акиньшина перестала прятать лицо 2-летней дочки», «Оксана Акиньшина впервые за долгое время опубликовала фото с дочерью Эмми», «Оксана Акиньшина показала трогательный снимок с маленькой дочерью», «Мамина копия: Оксана Акиньшина сделала редкое селфи с маленькой дочкой», — пестрят заголовки.
Фото: Instagram Оксаны Акиньшиной
Скоро Эмми отпразднует свой третий день рождения. Девочка родилась в браке Оксаны Акиньшиной с Арчилом Геловани. Также пара воспитывает 6-летнего сына Константина. У Акиньшиной также есть 10-летний сын Филипп, появившийся на свет в браке с Дмитрием Литвиновым.
В последнее время Оксана Акиньшина живет в Швейцарии, ведет достаточно закрытый образ жизни и не демонстрирует фотографии своих детей онлайн. Весной 2018 года мама появилась с малышкой на обложке глянцевого журнала. С тех пор девочка достаточно сильно подросла.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!