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32-летняя Оксана Акиньшина показала редкое фото с красавицей-дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Акиньшина

Фото: Instagram Оксаны Акиньшиной

В Сети обсуждают нежное селфи из блога Оксаны Акиньшиной.

Долгое время актриса Оксана Акиньшина скрывала лицо дочери от посторонних глаз. Поэтому фото, которое опубликовала звезда в «сториз» Instagram, привлекло повышенное внимание поклонников и СМИ.

«Оксана Акиньшина впервые показала лицо младшей дочери», «Акиньшина перестала прятать лицо 2-летней дочки», «Оксана Акиньшина впервые за долгое время опубликовала фото с дочерью Эмми», «Оксана Акиньшина показала трогательный снимок с маленькой дочерью», «Мамина копия: Оксана Акиньшина сделала редкое селфи с маленькой дочкой», — пестрят заголовки.

Фото: Instagram Оксаны Акиньшиной

Скоро Эмми отпразднует свой третий день рождения. Девочка родилась в браке Оксаны Акиньшиной с Арчилом Геловани. Также пара воспитывает 6-летнего сына Константина. У Акиньшиной также есть 10-летний сын Филипп, появившийся на свет в браке с Дмитрием Литвиновым.

В последнее время Оксана Акиньшина живет в Швейцарии, ведет достаточно закрытый образ жизни и не демонстрирует фотографии своих детей онлайн. Весной 2018 года мама появилась с малышкой на обложке глянцевого журнала. С тех пор девочка достаточно сильно подросла.

Фото и видео: instagram

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