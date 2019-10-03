32-летняя Оксана Акиньшина показала редкое фото с красавицей-дочерью

Скоро Эмми отпразднует свой третий день рождения. Девочка родилась в браке Оксаны Акиньшиной с Арчилом Геловани. Также пара воспитывает 6-летнего сына Константина. У Акиньшиной также есть 10-летний сын Филипп, появившийся на свет в браке с Дмитрием Литвиновым.

В последнее время Оксана Акиньшина живет в Швейцарии, ведет достаточно закрытый образ жизни и не демонстрирует фотографии своих детей онлайн. Весной 2018 года мама появилась с малышкой на обложке глянцевого журнала. С тех пор девочка достаточно сильно подросла.