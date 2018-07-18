32-летняя Линдси Лохан собралась усыновить детей из Сирии

Кажется, Линдси Лохан наконец готова остепениться. Недавно актриса провела день в лагере сирийских беженцев в Турции и теперь собирается усыновить сразу нескольких детей, которые остались без семьи. Об этом звезда рассказала в интервью изданию The Mail On Sunday.

«Я приняла решение усыновить своего первого ребенка. За время пребывания в Турции я поняла, насколько сильно люблю детей. Я просто хочу спасти их. Я бы хотела иметь двоих, а может, и четверых детей, но пока не собираюсь заводить собственную семью с мужчиной», — заявила Линдси.