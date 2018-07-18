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32-летняя Линдси Лохан собралась усыновить детей из Сирии

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Линдси Лохан

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Скандальная актриса Линдси Лохан заявила, что хочет помочь сразу нескольким детям из лагеря сирийских беженцев в Турции.

Кажется, Линдси Лохан наконец готова остепениться. Недавно актриса провела день в лагере сирийских беженцев в Турции и теперь собирается усыновить сразу нескольких детей, которые остались без семьи. Об этом звезда рассказала в интервью изданию The Mail On Sunday.

«Я приняла решение усыновить своего первого ребенка. За время пребывания в Турции я поняла, насколько сильно люблю детей. Я просто хочу спасти их. Я бы хотела иметь двоих, а может, и четверых детей, но пока не собираюсь заводить собственную семью с мужчиной», — заявила Линдси.

Девушка призналась, что сейчас для счастья ей вовсе не нужна любовь. «Мой последний роман остался в прошлом. Это были отравляющие отношения, из которых я не знала, как выбраться. Но мне хватило смелости уйти, и тогда все изменилось». Должно быть, Лохан имела в виду своего экс-жениха, российского бизнесмена Егора Тарабасова, которого обвинила в нанесении ей побоев и моральном давлении.

Фото и видео: Instagram

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