32-летняя Елизавета Боярская продолжает работать, несмотря на внушительный срок беременности

О второй беременности Елизаветы Боярской стало известно в начале осени. Представители театра, в котором служит актриса, сообщили о ее декретном отпуске. Однако, даже несмотря на «интересное положение», будущая дважды мама продолжает работать. «Первая рабочая зимняя неделя!!! Поехали! Обожаю декабрь — мой самый любимый месяц в году!» — подписала Елизавета новый фотоснимок в Instagram, на котором позирует в кожаных брюках и свободной тунике, не скрывающей округлившийся живот.