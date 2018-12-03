32-летняя Елизавета Боярская продолжает работать, несмотря на внушительный срок беременности

О второй беременности Елизаветы Боярской стало известно в начале осени. Представители театра, в котором служит актриса, сообщили о ее декретном отпуске. Однако, даже несмотря на «интересное положение», будущая дважды мама продолжает работать. «Первая рабочая зимняя неделя!!! Поехали! Обожаю декабрь — мой самый любимый месяц в году!» — подписала Елизавета новый фотоснимок в Instagram, на котором позирует в кожаных брюках и свободной тунике, не скрывающей округлившийся живот.
«Красавица!», «В беременность девушка особенно красивая», «Как вы прекрасно выглядите», «Какие счастливые глаза!!! Вы неотразимы», «Очень красивый пузатик!», «Эталон женственности, красоты, порядочности!», «Вы сейчас еще прекраснее», — восхитились снимком фолловеры Елизаветы.
Напомним, отец актрисы Михаил Боярский рассекретил пол будущего малыша: «Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка, а то одни пацаны дома — старший сын и муж».
Фото: instagram
Текст: Наталья Емельянова