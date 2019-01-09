31-летняя звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли беременна в третий раз?

На днях звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс решил опубликовать в своем микроблоге новое фото с супругой Блейк Лайвли и неизвестным широкой публике приятелем. Поклонники знаменитой пары сразу же обратили внимание на фигуру Блейк — она выглядит изменившейся, причем, похоже, не в результате простого набора веса после праздников.
«Точно беременна», «Я и все тут считаем, что такой комбинезон, как у Блейк, обычно надевают, чтобы скрыть интересное положение», «Пожалуйста, скажите, что это округлившийся животик, я была бы так рада», — пишут в комментариях интернет-пользователи. Сами актеры пока не комментируют слухи о скором прибавлении в семье.
Напомним, у Лайвли и Рейнольдса подрастают две очаровательные дочки — 4-летняя Джеймс и 2-летняя Инес. Супруги, которые живут в браке уже 6 лет, не выкладывают снимки с малышками в соцсети, но иногда появляются с ними на публике.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram