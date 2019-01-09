31-летняя звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли беременна в третий раз?

На днях звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс решил опубликовать в своем микроблоге новое фото с супругой Блейк Лайвли и неизвестным широкой публике приятелем. Поклонники знаменитой пары сразу же обратили внимание на фигуру Блейк — она выглядит изменившейся, причем, похоже, не в результате простого набора веса после праздников.

«Точно беременна», «Я и все тут считаем, что такой комбинезон, как у Блейк, обычно надевают, чтобы скрыть интересное положение», «Пожалуйста, скажите, что это округлившийся животик, я была бы так рада», — пишут в комментариях интернет-пользователи. Сами актеры пока не комментируют слухи о скором прибавлении в семье.