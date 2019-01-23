logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

31-летняя Настасья Самбурская унизила женщин, которые советуют ей поспешить с материнством: «Хватит все измерять родами»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Настасья Самбурская

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Настасью Самбурскую возмутили непрошенные советы подписчиц.

Часто женщины, которые перешагнули 30-летний рубеж, сталкиваются с бестактными вопросами о замужестве и материнстве. В советское время 26-28-летних девушек, отправляющихся в роддом, называли «старородящими». Сейчас этот термин стараются не употреблять, однако в обществе считается, что 30 — это уже «поздно», и нужно спешить. Тех, кто рожает первого ребенка после 35 лет, называют «возрастными первородящими». Актрису Настасью Самбурскую возмущает это.

В своем блоге Настасья опубликовала открытое письмо, которое посвятила подписчицам, которые настоятельно советуют ей родить. «Нормальные матери не сидят на страницах селеб и не считают, сколько их часики натикали», — сообщила она, назвав советчиц «клушами».

Настасья не считает, что ей нужно торопиться с этими вопросами.

Такой же позиции придерживается известная правозащитница Катя Гордон, которая успела дважды стать мамой и несколько раз развестись, а теперь — защищает права женщин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я очень много путешествую... и я не встречала нигде такой дискриминации по возрастному признаку, причём созданной и самими женщинами тоже. Лет с 25 российские женщины говорят себе, что они ,стары, и убеждают себя в том, что надо срочно брать в мужья любого... обалдевшие от собственной значимости мужики (которые для женщин с низкой самооценкой ценны уже принадлежностью к мужскому полу) меняют женщин исходя из моды на цвет волос, ,срок годности, удобство или деньги... да, мужчины продаются не реже женщин. Так вот мне 37 лет, я чувствую себя балованной красавицей в любой европейской стране. Только в России мой возраст может смутить ничего из себя не представляющего упыря, которому не светит ни моя кровать, ни место моего водителя. Девочки... вырастайте из глупых границ, Мальчики, учитесь любить и баловать... тогда и самые дерзкие будут самыми ласковыми и доверчивыми;) @vikablanco_me фото #тай #37 #я #женщины #любовь #мысли

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой
Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа