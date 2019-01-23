31-летняя Настасья Самбурская унизила женщин, которые советуют ей поспешить с материнством: «Хватит все измерять родами»

Часто женщины, которые перешагнули 30-летний рубеж, сталкиваются с бестактными вопросами о замужестве и материнстве. В советское время 26-28-летних девушек, отправляющихся в роддом, называли «старородящими». Сейчас этот термин стараются не употреблять, однако в обществе считается, что 30 — это уже «поздно», и нужно спешить. Тех, кто рожает первого ребенка после 35 лет, называют «возрастными первородящими». Актрису Настасью Самбурскую возмущает это.

В своем блоге Настасья опубликовала открытое письмо, которое посвятила подписчицам, которые настоятельно советуют ей родить. «Нормальные матери не сидят на страницах селеб и не считают, сколько их часики натикали», — сообщила она, назвав советчиц «клушами».