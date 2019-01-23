31-летняя Настасья Самбурская унизила женщин, которые советуют ей поспешить с материнством: «Хватит все измерять родами»

Часто женщины, которые перешагнули 30-летний рубеж, сталкиваются с бестактными вопросами о замужестве и материнстве. В советское время 26-28-летних девушек, отправляющихся в роддом, называли «старородящими». Сейчас этот термин стараются не употреблять, однако в обществе считается, что 30 — это уже «поздно», и нужно спешить. Тех, кто рожает первого ребенка после 35 лет, называют «возрастными первородящими». Актрису Настасью Самбурскую возмущает это.
В своем блоге Настасья опубликовала открытое письмо, которое посвятила подписчицам, которые настоятельно советуют ей родить. «Нормальные матери не сидят на страницах селеб и не считают, сколько их часики натикали», — сообщила она, назвав советчиц «клушами».
Настасья не считает, что ей нужно торопиться с этими вопросами.
Такой же позиции придерживается известная правозащитница Катя Гордон, которая успела дважды стать мамой и несколько раз развестись, а теперь — защищает права женщин.
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Я очень много путешествую... и я не встречала нигде такой дискриминации по возрастному признаку, причём созданной и самими женщинами тоже. Лет с 25 российские женщины говорят себе, что они ,стары, и убеждают себя в том, что надо срочно брать в мужья любого... обалдевшие от собственной значимости мужики (которые для женщин с низкой самооценкой ценны уже принадлежностью к мужскому полу) меняют женщин исходя из моды на цвет волос, ,срок годности, удобство или деньги... да, мужчины продаются не реже женщин. Так вот мне 37 лет, я чувствую себя балованной красавицей в любой европейской стране. Только в России мой возраст может смутить ничего из себя не представляющего упыря, которому не светит ни моя кровать, ни место моего водителя. Девочки... вырастайте из глупых границ, Мальчики, учитесь любить и баловать... тогда и самые дерзкие будут самыми ласковыми и доверчивыми;) @vikablanco_me фото #тай #37 #я #женщины #любовь #мысли
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram