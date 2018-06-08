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30-летняя Хилари Дафф готовится стать мамой во второй раз

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Хилари Дафф

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Актриса и певица рассказала о своем «интересном положении» в своем Instagram.

Звезда фильма «Лиззи Магуайер» Хилари Дафф готовится стать мамой. Об этом 30-летняя актриса сообщила подписчикам своего Instagram: «Ребята, угадайте, что! Мы с Мэттью Кома ждём маленькую принцессу. И мы так взволнованы!». Продюсер Мэттью Кома также опубликовал такой же снимок и оставил под ним трогательную подпись: «Мы сделали девочку. Она будет такая же красивая и милая, как её мама. Хилари, началась новая невероятная глава нашей жизни».

Напомним, Хилари Дафф была замужем за игроком НХЛ Майком Комри. В 2012 году у пары родился сын Лука, а спустя четыре года супруги приняли решение развестись. Хилари Дафф и продюсер Мэттью Кома познакомились в 2015 году во время совместной работы над пятым альбомом артистки. Серьезные отношения пара начала в январе 2017 года, однако спустя несколько месяцев звезды взяли паузу. По информации источников, плотные гастрольные графики мешали развитию романа. О возобновлении отношений стало известно осенью минувшего года, когда Мэттью и Хилари вместе отметили ее 30-летие.

Фото: AUG/face to face, Lev Radin, Lisa O'Connor, Dennis Van Tine, AdMedia/Globallookpress, instagram

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