3-летняя дочь Татьяны Навки мечтает о брате

Татьяна Навка неоднократно признавалась, что готова родить еще как минимум одного ребенка, а ее супруг мечтает о сыне. Возможно, в семье фигуристки и пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова пополнение случится довольно скоро, ведь о еще об одном малыше просит Надя, трехлетняя дочка пары: «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика?».
Непосредственность малышки привела подписчиков Татьяны в восторг: «Золотые слова», «Желаю скорейшего исполнения Надюшиных мечт», «Обязательно надо родить братика!!!», «Мама выросла. Даешь братика!!!», «А ведь права дочь ! Нужен брат - сын сёстрам !», «Устами младенца....».
Напомним, у Татьяны Навки есть также старшая дочь — 18-летняя Александра, отцом которой является фигурист Александр Жулин. У Дмитрия Пескова пятеро детей. Первая супруга Анастасия Буденная родила политику сына Николая. Екатерина Солоцинская, в браке с которой Песков состоял с 1994 по 2012 год, родила от него троих детей: Елизавету, Мика и Дени.
Фото: instagram