3-летняя дочь Татьяны Навки мечтает о брате

Татьяна Навка неоднократно признавалась, что готова родить еще как минимум одного ребенка, а ее супруг мечтает о сыне. Возможно, в семье фигуристки и пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова пополнение случится довольно скоро, ведь о еще об одном малыше просит Надя, трехлетняя дочка пары: «Мама, а ты когда вырастешь, ты мне родишь ещё братика?».