Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи показала талант и характер

«Хорошего настроения», — прокомментировала видео мама девочки и добавила забавный хештег #принцессадиетическая.

Подписчики остались в восторге: «Чудесная! А главное, как эмоционально вжилась в роль: и бровки, и глазки,и даже крышку рояля захлопнула», «И платье блестящее надела как у принцессы!!! И ручками так же шевелит, как на рояле!!! В общем — образ принцессы продуман до мелочей», «Талант виден уже в таком возрасте!!!», «Самое лучшее исполнение этой композиции, которое я когда-либо слышала», «Главное Шкатулку закрыла, как принцесса клавесин», «Талантливая и очень обоятельная девочка!!! И характер сразу виден!!! ЗВЕЗДА».