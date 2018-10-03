«3 года я счастлива быть мамой»: Виктория Дайнеко показала подарки для дочки в ее день рождения

Сегодня, 3 октября, дочери Виктории Дайнеко исполнилось 3 года. Певица приготовила для малышки очень милый подарок — детскую кухню, которую уже показала поклонникам в Instagram.

«3!!! 3 года я счастлива быть мамой! Жду скорее дочь из садика, чтобы порадовать ее сюрпризами», — написала Виктория в своем микроблоге.