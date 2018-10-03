logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«3 года я счастлива быть мамой»: Виктория Дайнеко показала подарки для дочки в ее день рождения

31-летняя Виктория Дайнеко празднует трехлетие дочки Лиды.

Сегодня, 3 октября, дочери Виктории Дайнеко исполнилось 3 года. Певица приготовила для малышки очень милый подарок — детскую кухню, которую уже показала поклонникам в Instagram.

«3!!! 3 года я счастлива быть мамой! Жду скорее дочь из садика, чтобы порадовать ее сюрпризами», — написала Виктория в своем микроблоге.

Напомним, не так давно звезда наконец сделала шаг навстречу экс-супругу и отцу Лиды Дмитрию Клейману, ведь после болезненного развода Виктория не позволяла молодому человеку видеть дочку. Но сейчас Дайнеко и Клейман все же нашли общий язык, и барабанщик иногда приезжает в гости к малышке.

А недавно в комментариях в Instagram молодая мама даже заявила одному из подписчиков, что ее чувства к Дмитрию не пропали: «Нет, не пропадают иногда. Иногда становятся более осознанными с опытом и временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые чувства проверяются годами, расставаниями и расстояниями. Главное — не зарекаться!».

Фото и видео: Instagram

1 / 9

Виктория Дайнеко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
Slice 1
Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи