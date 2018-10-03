«3 года я счастлива быть мамой»: Виктория Дайнеко показала подарки для дочки в ее день рождения

Сегодня, 3 октября, дочери Виктории Дайнеко исполнилось 3 года. Певица приготовила для малышки очень милый подарок — детскую кухню, которую уже показала поклонникам в Instagram.
«3!!! 3 года я счастлива быть мамой! Жду скорее дочь из садика, чтобы порадовать ее сюрпризами», — написала Виктория в своем микроблоге.
Напомним, не так давно звезда наконец сделала шаг навстречу экс-супругу и отцу Лиды Дмитрию Клейману, ведь после болезненного развода Виктория не позволяла молодому человеку видеть дочку. Но сейчас Дайнеко и Клейман все же нашли общий язык, и барабанщик иногда приезжает в гости к малышке.
А недавно в комментариях в Instagram молодая мама даже заявила одному из подписчиков, что ее чувства к Дмитрию не пропали: «Нет, не пропадают иногда. Иногда становятся более осознанными с опытом и временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые чувства проверяются годами, расставаниями и расстояниями. Главное — не зарекаться!».
Фото и видео: Instagram