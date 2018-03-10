29-летнюю звезду сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову поздравляют с рождением первенца

Актриса Мария Шумакова, прославившаяся благодаря участию в сериале «Сладкая жизнь», хранит в тайне личную жизнь. И хотя в последнее время в блоге Марии почти не появлялось фотографий, на которых был бы виден округлившийся живот (напротив — актриса демонстрировала почти сдеально плоский пресс), некоторые ее поклонники уверены: она стала мамой.

Подозрения закрались после того, как звезда опубликовала в блоге фото с коляской. «В нашей семье долгожданное пополнение! Знаю среди вас много мамочек, так что принимаю Советы! Вот сейчас главный выбор коляска. Попробовав штук 50, поняла, что это как выбор автомобиля. Что в коляске главное, как считаете? На фото одна из красоток-колясок с плетеной корзиной. Идет мне?», — написала Мария.