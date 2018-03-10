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29-летнюю звезду сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову поздравляют с рождением первенца

Мария Шумакова опубликовала фото с коляской и рассказала о прибавлении в семье.

Актриса Мария Шумакова, прославившаяся благодаря участию в сериале «Сладкая жизнь», хранит в тайне личную жизнь. И хотя в последнее время в блоге Марии почти не появлялось фотографий, на которых был бы виден округлившийся живот (напротив — актриса демонстрировала почти сдеально плоский пресс), некоторые ее поклонники уверены: она стала мамой.

Подозрения закрались после того, как звезда опубликовала в блоге фото с коляской. «В нашей семье долгожданное пополнение! Знаю среди вас много мамочек, так что принимаю Советы! Вот сейчас главный выбор коляска. Попробовав штук 50, поняла, что это как выбор автомобиля. Что в коляске главное, как считаете? На фото одна из красоток-колясок с плетеной корзиной. Идет мне?», — написала Мария.

«Идет) поздравляю», «Идет несомненно», «Очень гармонично, Маша», «Это значит, Маша беременна?», «Ууух, интрига, прям», «Так так так», — обсуждают одни фолловеры беременность звезды. «А я про вас вчера только вспоминала , что давно не вижу в ленте ! А вы уже мама!!! Поздравляю!!!!», «А когда успели родить?», «Маша, поздравляю с пополнением в семье, счастья и здоровья», — поздравляют другие с рождением первенца. Сама Мария пока никак не прокомментировала предположения.

Ранее Шумакова показывала лишь одно фото с округлившимся животом, но уточняла: это были съемки.

Все-таки те, кто поздравляют Марию с рождением малыша, немного торопятся. А вот те, кто предполагают беременность, могут оказаться правы. «Подумываю в этом году все-таки надеть белое платье по назначению», — признавалась она в январе.

Фото: instagram

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