logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

29-летняя Дакота Джонсон прокомментировала слухи о своей беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дакота Джонсон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях СМИ сообщили, что звезда фильма «50 оттенков серого» находится в «интересном положении».

Несколько дней назад TMZ сообщил, что 29-летняя актриса Дакота Джонсон беременна от своего возлюбленного — фронтмена группы Coldplay Криса Мартина. Поводом для этих слухов стали голубые воздушные шарики, которые пара выпустила в небо на вечеринке в честь дня рождения Дакоты. Мисс Джонсон стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес, в котором прокомментировала появившиеся слухи: «Да, я беременна... множеством отличных идей. А вот становиться мамой я пока не планирую».

Напомним, об отношениях актрисы с вокалистом группы Coldplay судачат около года. Отметим, что у Криса Мартина есть двое детей от бывшей супруги, актрисы Гвинет Пэлтроу —14-летняя дочь Эппл и 12-летний сын Мозес.

Фото: Dave Starbuck, Armando Gallo, Dave Bedrosian, Hubert Boesl, R4924_italyphotopress, Panoramic, Paul Fenton, Javier Rojas, Fotoarena, gbrci/Globallookpress

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая