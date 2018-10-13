29-летняя Дакота Джонсон прокомментировала слухи о своей беременности

Несколько дней назад TMZ сообщил, что 29-летняя актриса Дакота Джонсон беременна от своего возлюбленного — фронтмена группы Coldplay Криса Мартина. Поводом для этих слухов стали голубые воздушные шарики, которые пара выпустила в небо на вечеринке в честь дня рождения Дакоты. Мисс Джонсон стала гостьей шоу Эллен ДеДженерес, в котором прокомментировала появившиеся слухи: «Да, я беременна... множеством отличных идей. А вот становиться мамой я пока не планирую».