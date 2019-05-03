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28-летняя певица Ханна показала лицо семимесячной дочки, но имя продолжает скрывать

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна и Павел познакомились в 2010 году

Фото: Instagram
В Сети обсуждают новое семейное фото популярной певицы.

В Instagram 28-летней певицы Ханны появилось новое семейное фото. Ханна отдыхает с мужем Пашу Курьяновым и ребенком в Дубае. Артистка часто показывает фолловерам снимки с мужем и дочкой-малышкой, но никогда раньше она не показывала лицо ребенка. В этот раз Ханна опубликовала фото, на котором лицо девочки не скрыто. Правда, фото сделано на закате, а на ребенке надета панамка. Общие черты дочки разглядеть можно, чем и занялись поклонники певицы.

Певица впервые показала лицо малышки

Фото: Instagram

«Думаю все пытаются увеличить фото и рассмотреть малышку))) счастливые», «Папина копия», «Ооо личико видно», - пишут фанаты певицы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.). Подписчики в очередной раз спросили, как назвали малышку, но ответа не получили.

В июле 2019 года Ханна и Павел отметят четырехлетие свадьбы. Супруг исполнительницы – генеральный директор лейбла Black Star Inc. Супруги познакомились на конкурсе красоты Miss Kemer International в 2010 году, на котором Ханна заняла первое место. Сейчас Пашу занимается продвижением жены как певицы.

А вы скрываете лицо своих детей на фото в социальных сетях?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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