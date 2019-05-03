28-летняя певица Ханна показала лицо семимесячной дочки, но имя продолжает скрывать

В Instagram 28-летней певицы Ханны появилось новое семейное фото. Ханна отдыхает с мужем Пашу Курьяновым и ребенком в Дубае. Артистка часто показывает фолловерам снимки с мужем и дочкой-малышкой, но никогда раньше она не показывала лицо ребенка. В этот раз Ханна опубликовала фото, на котором лицо девочки не скрыто. Правда, фото сделано на закате, а на ребенке надета панамка. Общие черты дочки разглядеть можно, чем и занялись поклонники певицы.