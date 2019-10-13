28-летняя Ханна ждет второго ребенка?

Напомним, о первой беременности Ханны стало известно в апреле 2018 года, а малышка появилась на свет 3 сентября. В течение года счастливые родители скрывали не только лицо малышки, но и ее имя. Лишь отпраздновав день рождения дочки супруги раскрыли тайну. «Наша Адриана», — подписала праздничный снимок певица.