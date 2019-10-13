28-летняя Ханна ждет второго ребенка?
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Фото: Instagram Ханны
28-летняя певица Ханна и 36-летний генеральный директор лейбла Black Star Inc. Павел «Пашу» Курьянов воспитывают годовалую дочь Адриану. Накануне артистка решила ответить на вопросы подписчиков и одним из ответов спровоцировала разговоры о новой беременности. «Да, безусловно, и даже не одного. И уже… да… скоро», — рассказала Ханна.
Напомним, о первой беременности Ханны стало известно в апреле 2018 года, а малышка появилась на свет 3 сентября. В течение года счастливые родители скрывали не только лицо малышки, но и ее имя. Лишь отпраздновав день рождения дочки супруги раскрыли тайну. «Наша Адриана», — подписала праздничный снимок певица.
Фото и видео: Instagram
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