Женщина родила четверых детей после череды выкидышей

Пункт о большой дружной семье часто входит в представление людей об идеальной жизни и счастье в полном смысле слова. 28-летняя Дайана Чайлдресс не исключение: она всегда хотела иметь много детей. Жизнь складывалась так, что она забеременела своим первым ребенком Линкольном очень быстро — 9 месяцев прошли без осложнений и проблем. Тогда родителям пришла в голову мысль о еще одном ребенке, да и желательно так, чтобы разница в возрасте не сильно отличалась от уже родившегося.
Фото: Instagram
Тест вновь быстро показал положительный результат. Казалось бы, до мечты остается рукой подать, но спустя 5 недель после начала второй беременности все меняется — у Дайаны случился выкидыш. Она была опустошена и раздавлена, но благодаря поддержке мужа справилась с этим — они не опустили руки и продолжили пытаться. Третья беременность прервалась спустя 4 недели. Дайана была напугана — решив, что высока вероятность того, что она больше не сможет иметь детей, женщина отправилась к гинекологам.
«Все они реагировали по-разному: первый сказал мне подождать три месяца, затем другой сказал, что это бессмысленно, и проверил мой уровень гормонов, который оказался в норме. Еще один специалист переделал мне анализ крови, но все было хорошо. Я была счастлива, что никаких проблем со здоровьем у меня не было, но если они все не нашли что-то неправильное, то как смогли бы помочь этой проблеме?», — рассуждает Чайлдресс во время разговора с британским изданием Daily Mail.
В течение года Дайана принимала препараты от бесплодия, однако они также не принесли результатов, и у женщины случился очередной выкидыш. Но чуду быть: после продолжения лечения и смены препаратов, Дайана все же забеременела — и не одним, а сразу четырьмя детьми!
«Малыши родились в июне, Саймон весил 3 фунта 2 унции (1,4 кг), тогда как Отто, Уилл и Уиллис весили 2 фунта 14 унций (1,3 кг) каждый», — рассказывает женщина. — «Вы не понимаете, насколько распространено бесплодие, потому что все держат это в секрете, как будто мы слишком стесняемся говорить о проблеме, но именно разговоры и помогли мне пережить трагедии».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram