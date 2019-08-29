Женщина родила четверых детей после череды выкидышей

Тест вновь быстро показал положительный результат. Казалось бы, до мечты остается рукой подать, но спустя 5 недель после начала второй беременности все меняется — у Дайаны случился выкидыш. Она была опустошена и раздавлена, но благодаря поддержке мужа справилась с этим — они не опустили руки и продолжили пытаться. Третья беременность прервалась спустя 4 недели. Дайана была напугана — решив, что высока вероятность того, что она больше не сможет иметь детей, женщина отправилась к гинекологам.

«Все они реагировали по-разному: первый сказал мне подождать три месяца, затем другой сказал, что это бессмысленно, и проверил мой уровень гормонов, который оказался в норме. Еще один специалист переделал мне анализ крови, но все было хорошо. Я была счастлива, что никаких проблем со здоровьем у меня не было, но если они все не нашли что-то неправильное, то как смогли бы помочь этой проблеме?», — рассуждает Чайлдресс во время разговора с британским изданием Daily Mail.

В течение года Дайана принимала препараты от бесплодия, однако они также не принесли результатов, и у женщины случился очередной выкидыш. Но чуду быть: после продолжения лечения и смены препаратов, Дайана все же забеременела — и не одним, а сразу четырьмя детьми!