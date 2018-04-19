21-летнюю супругу Никиты Преснякова заподозрили в беременности

Внимательные поклонники обратили внимание на то, что у Алены слегка «округлилось» лицо, а губы стали еще пухлее. А несколько дней назад девушка попала в больницу, о чем сообщила подписчикам своего блога.

Напомним, в июле прошлого года Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли пышную свадьбу. В многочисленных интервью супруги отмечали, что готовы к появлению детей.\

Фото: instagram